İlk etapta Rize genelinde toplam 550 konut inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelanın meydana geldiği Rize'de, AK Parti Güneysu İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlara hitap etti.

Alanda toplanan vatandaşların Kurban Bayramını kutlayan Erdoğan, hem Rize hem Artvin'deki sel ve afetler sebebiyle buruk bir bayram geçirdiklerini, dün Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşanan dere taşkını nedeniyle hasar oluştuğunu söyledi.

Geçen hafta meydana gelen sel felaketinin Güneysu ve Çayeli başta olmak üzere Rize genelinde çok ciddi tahribata yol açtığına dikkati çeken Erdoğan, metrekareye Güneysu'da 214 kilogram, Çayeli Madenli'de 188 kilogram yağış düştüğünü, bu afet ve su baskınlarının sel ve heyelana sebep olduğunu belirtti.

Sele kapılan 8 vatandaşın kaybolduğunu, 5 kişinin de yaralandığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kaybolan kardeşlerimizden 6'sının cansız bedenlerine ulaşılırken, diğer 2 kardeşimizin bulunması için tüm birimlerimiz yoğun gayret gösteriyor. Murgul'da kayıp 1 vatandaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor. Yaralılarımızın hepsinin tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Arhavi'deki afette herhangi bir can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz olmuştur. Bugüne kadar sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Sizlere ve sizlerin şahsında tüm Rizeli hemşerilerime bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Yine buradan Artvin ve Arhavi'deki kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Afet haberini aldığımız andan itibaren devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Gerek bakanlarım, gerek milletvekili arkadaşlarım hepsi kurumlarla beraber arama kurtarma ve diğer çalışmaları yerinde koordine etmek üzere İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarımız hemen bölgeye geldiler."

Diğer tüm kurumların süratle bölgeye intikalini sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, "Yine bu süreçte mücavir illerden UMKE ve 112 acil yardım ekiplerine bağlı 127 personel ve 39 araçtan oluşan toplam 8 ekibi de ilimize sevk ettik. Şu ana kadar ilimizde 328'i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 2860 personel ve 705 araç görev yapmıştır. Afetten dolayı kapanan 426 yolun hemen tamamı ulaşıma açılmıştır. Afet bölgesinin tamamına su verilmekte olup içme suyunda, enerjide, haberleşmede, iletişimde herhangi bir sıkıntı yoktur." ifadelerini kullandı.