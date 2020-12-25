İlk etapta Çin var, aynı zamanda da Almanya var. Bu aşılarla süreci işleteceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Ömer Öztürk Camii’nde, cuma namazının ardından yaptığı açıklamada "(Rusya'yla ilişkiler) Aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman hedeflerimize aynı kararlılıkla yürüyoruz, yürüyeceğimize de inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya ile) Şu ana kadar sürdürdüğümüz münasabetleri temenni ederim ki yine aynı şekilde sürdürürüz." diye konuştu.

Kovid-19 aşısı

Erdoğan, "Aşı olacağımı zaten Ayasofya Camisi'nden bir cuma çıkışında açıklamıştım. Bu konuda tüm vatandaşlarımı da aynı şekilde bu hassasiyete davet ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tür partiler (yılbaşı) otellerde, villalarda olsun. Güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "İlk etapta Çin var, aynı zamanda da Almanya var. Bu iki ülkeden gelecek aşılarla beraber sürecimizi işleteceğiz." diye konuştu.

Kadir Topbaş'ın sağlık durumu

Erdoğan, Kadir Topbaş'ın sağlık durumuna ilişkin de "İnişli çıkışlı gelişmeler oluyor. Gün aşırı oğlu Hüseyin'le görüşüyorum. Rabb'imden şifalar diliyorum." dedi.

İsrail ile ilişkiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"İsrail ile istihbari noktada münasebetlerimiz zaten kesilmiş değil, devam ediyor. Burada en tepe noktadaki kişilerle bazı sıkıntılar yaşıyoruz.

İsrail'in Filistin topraklarına yönelik takındığı tavırları kabul etmemiz mümkün değil. Bu bizim ne adalet anlayışımıza ne ülkelerin toprak bütünlüğüne yönelik yaklaşım noktasında bizim İsrail ile ayrıştığımız noktadır. Yoksa gönlümüz arzu eder ki onlarla da münasebetlerimizi daha iyi bir noktaya taşıyalım.