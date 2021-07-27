Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs salgın corona survivor korona
Üç-beş kullanılmış uçakla güç dengelerinin değişmesi mümkün değil
Üç-beş kullanılmış uçakla güç dengelerinin...
İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407'ye indi
İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı...
'1915 Çanakkale Köprüsü'nün 3. tabliye montajına başlandı
'1915 Çanakkale Köprüsü'nün 3. tabliye...
FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkındaki iddianame kabul edildi
FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu...

İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407'ye indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede birinci doz aşısını olmayanların sayısının 22 milyon 344 bin 407'ye düştüğünü açıkladı.

İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407'ye indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün 1 milyon 367 bin 872 doz Kovid-19 aşısının uygulandığını belirtti.Bu aşılardan 244 bin 868'inin birinci doz, 910 bin 136'sının ikinci doz, 212 bin 868'inin de üçüncü doz olduğunu kaydeden Koca, "İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407'ye indi." ifadesini kullandı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.