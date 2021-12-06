Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs salgın gelir
Türkiye'de 20 bin 33 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 20 bin 33 kişinin...
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşmeyle ilgili ek protokol düzenlenecek
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren...
Bildiri yayımlayan amirallere ilişkin soruşturma tamamlandı
Bildiri yayımlayan amirallere ilişkin soruşturma...
Türkiye-Katar ilişkileri son 20 yılda büyük gelişme gösterdi
Türkiye-Katar ilişkileri son 20 yılda...

İletişim Başkanlığı gençler için 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' düzenleyecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" sloganıyla 9-12 Aralık'ta gençlere yönelik "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" gerçekleştirilecek.

İletişim Başkanlığı gençler için 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' düzenleyecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlık tarafından ATO-Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde, gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla 9-12 Aralık'ta "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" düzenlenecek.

"Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" sloganıyla gerçekleştirilecek tanıtım günlerine 13 bakanlık, Savunma Sanayii Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi, TÜBİTAK, KOSGEB, Türkiye Ulusal Ajansı gibi 40'ın üzerinde kurum ve kuruluştan temsilciler katılacak. 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.