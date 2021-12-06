İletişim Başkanlığı gençler için 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' düzenleyecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlık tarafından ATO-Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde, gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla 9-12 Aralık'ta "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" düzenlenecek.

"Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" sloganıyla gerçekleştirilecek tanıtım günlerine 13 bakanlık, Savunma Sanayii Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi, TÜBİTAK, KOSGEB, Türkiye Ulusal Ajansı gibi 40'ın üzerinde kurum ve kuruluştan temsilciler katılacak.