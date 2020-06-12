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İletişim Başkanlığı basın mensuplarını Kovid-19 sürecinde yalnız bırakmadı

İletişim Başkanlığı, salgınla mücadele sürecinde basın mensuplarına koruyucu ekipman ve temizlik malzemeleri içeren destek paketleri gönderdi.

İletişim Başkanlığı basın mensuplarını Kovid-19 sürecinde yalnız bırakmadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim BaşkanlığıKovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde büyük fedakarlıklar sergileyerek kamuoyunun hızlı ve doğru bilgilendirilmesi için önemli katkı sunan basın mensuplarına koruyucu ekipman ve temizlik malzemeleri içeren destek paketleri gönderdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, maske ve eldivenden ateş ölçer ve el dezenfektanına kadar birçok ekipman ve malzeme, Kovid-19 salgını sürecinde özel çantalar içinde medya mensuplarına dağıtıldı. Paketler, Türkiye'de görev yapan yabancı basın mensuplarına da iletildi.

Paketlerde, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye'nin Koronavirüsle Etkin Mücadelesi" kitabı ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un medya mensuplarına hitaben yazdığı bir mektup da yer aldı.

Altun, mektubunda, sınır tanımayan Kovid-19 salgınına karşı tüm dünyanın zorlu bir mücadele verdiği bu süreçte doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları ve laborantlardan oluşan bir sağlık ordusunun cephe hattında faaliyet gösterdiğini, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi noktasında muhabirinden kameramanına bütün medya çalışanlarının da çok önemli bir görev ifa ettiğini vurguladı.

Özellikle böylesi dönemlerde desteklerine ihtiyaç duyulan basın mensuplarının da görevleri esnasında sağlıklarını korumalarının önemine işaret eden Altun, İletişim Başkanlığı olarak medya mensuplarına gönderdikleri koruyucu ekipman ve hijyen malzemelerinden oluşan paketler için "Üstün gayretleriniz ve fedakarlığınız için milletimizin duyduğu minnettarlığın bir nişanesi." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Basıbİletişim BaşkanlığıKovid19
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