İletişim Başkanı Altun: Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenlerimiz yeni bir nesli özveri ve sabırla yetiştiriyor

Altun, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Bugün çocuklarımız, tertemiz okullarında, teknolojik sınıflarında ücretsiz olarak sahip oldukları pırıl pırıl kitaplarıyla geleceğe hazırlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenlerimiz yeni bir nesli özveri ve sabırla yetiştiriyor. Öğretmenlerimiz, gününüz kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca hazırlanan, Ayşe isimli fedakar bir köy okulu öğretmeninin, rahatsızlığı nedeniyle okula gelemeyen öğrencisinin evine giderek eğitim vermesinin ve bir bilim insanının yetişmesine katkıda bulunmasının anlatıldığı videoyu da paylaştı.

"Ayşe öğretmen, imkansızlıklar içindeki genç bir ülkenin cevherlerini parlatan nice eğitim neferinden sadece biriydi. Her çocuğumuza erişebilmek için canla başla çalışmayı onun gibi özverili kararlı ve sevgi dolu öğretmenlerimizden öğrendik" ifadelerine yer verilen videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Oku, düşün, uygula, neticelendir" sözü de yer aldı.