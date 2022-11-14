İletişim Başkanı Altun, MİT ev sahipliğindeki CIA-SVR görüşmesini değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ev sahipliğinde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) arasında gerçekleşen görüşme için, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın küresel barışa sunduğu önemli katkılara bir yenisini eklemiştir" dedi.Altun, Associated Press’e yaptığı açıklamada, CIA Direktörü Bill Burns ile SVR Başkanı Sergey Narışkin’in MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da buluştuğunu teyit ederek, "Bu görüşme, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın küresel barışa sunduğu önemli katkılara bir yenisini eklemiştir." ifadelerini kullandı.

Toplantıda nükleer silahların kullanımı başta olmak üzere uluslararası güvenliğe yönelik tehditlerin ele alındığını kaydeden Altun, "Daha önce Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarını buluşturan ve tahıl anlaşmasında arabuluculuk yapan Türkiye, tüm taraflarla barış için müzakere etmeye devam edecek, bu süreçte inisiyatif almaktan kaçınmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk istihbarat kaynakları, bugün MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da CIA ve SVR arasında bir görüşme gerçekleştiğini bildirmişti.