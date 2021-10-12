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İklim kriziyle mücadelede hedeflere 'yeni yapılanmayla' ulaşılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile kurulacak İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu ve İklim Değişikliği Başkanlığı, iklim kriziyle mücadeleye yön verecek.

İklim kriziyle mücadelede hedeflere 'yeni yapılanmayla' ulaşılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının isminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildiğini açıkladı., Bakanlık bünyesinde iklim değişikliği konusunda kurumsal altyapının oluşturulması çalışmalarına da başlandı. Bu kapsamda İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu ve İklim Değişikliği Başkanlığının kurulması yönünde mevzuat değişikliği çalışmaları yürütülüyor.

İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulunda alanın uzmanları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından temsilcilerin de olması bekleniyor. Kurulun, iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının koordinasyonuna yönelik faaliyetlerde bulunması planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki İklim Değişikliği Başkanlığı da geçen hafta TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması doğrultusunda Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesini yürütecek.

Böylece Bakanlık, tüm dünyayı etkileyen iklim kriziyle mücadelesini bir çatı altında, ilgili birçok kurumun eş güdümüyle sürdürecek.

"Koordinasyonun sağlanması ve eylem planlarının uygulanması noktasında iyi olacağını düşünüyorum"

İklim, su ve çevre konularında uzman akademisyenler Bakanlığın isminin değişmesi ve İklim Değişikliği Başkanlığının kurulmasının vizyoner bir gelişme olduğunu belirtti.

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşil Mutabakat ve Paris İklim Anlaşması doğrultusunda sağlıklı kararlar alınabilmesi için Türkiye'nin yeni bir idari ve ekonomik yapılanmaya ihtiyacı olduğunu, bunu öngörerek İklim Bakanlığının kurulmasının faydalı olacağını daha önce vurguladığını kaydetti. Bozoğlu, bunun karşılık bulmasını olumlu karşıladığını ifade etti.

"Gönlümüz isterdi ki güçlü bir 'Çevre ve İklim' ile 'Şehircilik' ayrı bakanlıklar bünyesinde olsaydı. Yine de bu önemli bir adım ve alanda çalışan bizleri çok mutlu etti. Yeni kurulan yapının diğer bakanlıklara yol çizen bir yapıda olması lazım. Yeni Bakanlığın, Sağlık Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve diğer tüm kamu kurumlarına iklim krizi ile mücadelede yön çizmesi ve buna Bakanlıkların uyması gerekiyor. İklim değişikliği ile mücadelede koordinasyonun sağlanması ve eylem planlarının uygulanması noktasında iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanan Bozoğlu, Bakanlığın idari yapılanmasının güçlendirilmesi, etkin bir yapının oluşturulması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

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