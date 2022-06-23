İklim değişikliğiyle birlikte dünyada orman yangınları hızla yaygınlaşıyor

Türkiye ve dünyada çıkan orman yangınlarını değerlendiren akademisyenler, iklim değişikliğiyle birlikte önümüzdeki yıllarda başta ABD ve Avustralya'da olmak üzere orman yangınların giderek artacağını öngördü.

GÜNCEL 23.06.2022, 18:32
İklim değişikliğiyle birlikte dünyada orman yangınları hızla yaygınlaşıyor

Orman yangınlarının sayısının artması ve yanan bölgenin büyük olmasının nedenlerine ilişkin konuşan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, iklim değişikliğinin, yangınların çok kısa sürede büyümesi ve geniş alanlara yayılmasına neden olduğunu ifade etti.

Ağaçlardan dökülen, "yanıcı" olarak nitelendirilen kuru maddelerin, sıcaklık artışıyla daha da kuruduğunu ve yangının artmasına neden olduğunu aktaran Tolunay, şöyle devam etti:

"İklim kriziyle birlikte özellikle son yıllarda dünyada yağışların azalması ve sıcaklarının artmasıyla orman yangınları artıyor. Geniş alana yayıldığı için yangına müdahale etme şansınızı azaltıyor. Bu nedenle başta ABD ve Avustralya olmak üzere tüm dünyada yaz aylarında büyük orman yangınlarıyla daha sık karşılaşmaya başladık. Önümüzdeki yıllarda da benzeri yangınların artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içinde sıcak hava dalgalarının gelmesi, hava neminin düşmesi durumunda benzeri büyük yangınlarla karşılaşabiliriz."

Prof. Dr. Tolunay, yangının, başladıktan sonra neredeyse doğal sınırları yanana kadar devam ettiğine değinerek, bu nedenle ülke olarak yangın önleyici tedbirleri almak gerektiğini anlattı.

Riskli bölgelerin belirlenmesinin, bu tedbirler arasında yer aldığını dile getiren Tolunay, "Orman içinde yer alan köylülerin bilgilendirilmesi gibi çeşitli önleyici önlemler almak mümkün." şeklinde konuştu.

İklim değişikliğiyle birlikte yangının sıklığı arttı

Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Melike Bor, iklim krizinin dünyada büyük bir sorun olduğunu belirtti.

Birçok ülkede yangınlar ile bunun yoğunluğunun artış gösterdiğine değinen Bor, "Normalde daha geç dönemde döngülere girerdi. Mesela ağustos ayında duyardık yangınları ancak onlar da daha küçük çaplı olurdu. İklim krizinin artmasıyla bir tarafta aşırı yağışlar yaşanırken dünyanın başka bir yerinde ise yangınlar çıkıyor. İklim değişikliği nedeniyle kuraklık arttığı için toprağın nemi de azalıyor, bu da yangını artırıcı bir faktör oluyor. Yani iklim kriziyle birlikte yangının sıklığı ve yoğunluğu arttı."

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz da iklim krizinin yangınların ortaya çıkma ihtimalini artırdığını söyledi.

Bununla beraber orman yangınlarının daha fazla alana yayıldığını ve şiddetlendiği belirten Kurnaz, şunları kaydetti:

"Şu anda yaşamakta olduğumuz orman yangınları için de tamamen aynısını söyleyebiliriz. Orman yangınlarının görülme alanlarını genişletir, şiddetlerini ve görülme sıklıklarını artırır. Bu nedenle orman yangınlarının sıklığı artıyor. İklim kriziyle hava daha kuraklaşıyor, daha sıcaklaşıyor. Bu kuru ve sıcak hava uzun sürdüğü zaman ormanların altındaki bitki örtüsünün kurumasıyla orman yangınlarının ortaya çıkma ihtimali artıyor."

Yorumlar (0)
19
açık
Namaz Vakti 24 Haziran 2022
İmsak 03:25
Güneş 05:26
Öğle 13:11
İkindi 17:11
Akşam 20:47
Yatsı 22:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31