Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona salgın Gamze Erçel
Yaz mevsiminde yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 26 arttı
Yaz mevsiminde yağışlar uzun yıllar...
Haksız fiyat artışlarına karşı denetimler hız kesmeden sürüyor
Haksız fiyat artışlarına karşı denetimler...
3600 ek gösterge meselesi 2022 sonuna kadar çözülecek
3600 ek gösterge meselesi 2022...
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 24'e yükseldi
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye...

İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 24'e yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçen il sayısının 24'e ulaştığını bildirdi.

İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 24'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Uşak'ta da yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 24'e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım." mesajına yer verdi.Sakarya'da ise Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranının yüzde 65'i geçtiğini belirten Koca, "Sakarya'nın haritadaki rengi artık sarı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i aşmak üzere yarışalım." ifadesini kullandı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.