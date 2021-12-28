İhracatta geçen ay sonu itibarıyla yıllık 221 milyar dolar rakamını yakaladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni"ne katıldı.

Buradaki konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, Türkiye'nin en saygın bilim ödülleri töreni olan TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni dolayısıyla bilim insanlarını ve misafirleri milletin evinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eskilerin, "Bir mekanın şerefi, orada bulunanlardan gelir." dediğini hatırlatan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kıymetinin de bugüne kadar milletin tüm kesimlerinden misafir ettiği güzel insanlardan geldiğini söyledi.

Bu mekana değer verenin, şehit yakınlarından gaziler ve sporculara, muhtarlardan öğretmenlere, engellilerden ilim ve kültür insanlarına kadar 84 milyonun hep birlikte sahip çıktığı birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu mekanda bugün ilme ömrünü adamış bilim insanlarını, çığır açıcı işlere imza atacak genç araştırmacıları ağırlamanın kendilerini bir başka sevindirip gururlandırdığını ifade etti.

Her yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri'nin sahipleri ile burada buluşarak artık bir geleneği iyice yerleştirdiklerini belirten Erdoğan, araştırmaları ile dünyaya yön veren, hayatı kolaylaştıran, Türkiye'nin müreffeh yarınları için gecesini gündüzüne katan tüm bilim insanlarına şükranlarını sundu.

Erdoğan, bu yıl 66 bilim insanının yaptıkları çığır açıcı çalışmalarla TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri'ne layık görüldüğünü aktararak TÜBİTAK Bilim Ödülü'nün 3, TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nün ise 14 bilim insanına takdim edileceğini kaydetti.

Aynı şekilde 3 bilim insanına TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü, 37 üstün başarılı genç araştırmacıya da TÜBA GEBİP Ödülü vereceklerini dile getiren Erdoğan, Bilimsel Telif Eser Ödülleri kapsamında ise 9 Türkçe bilimsel telif eserin TÜBA TESEP Ödülleri'ni alacağını aktardı.

TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri'ni alan bilim insanlarının her birinin kendi disiplinlerinde seçkin çalışmalar gerçekleştiren, bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş isimler olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Ödül alan bilim insanlarımızın yaklaşık 3'te 1'ine tekabül eden 21'inin kadın olması bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. İnşallah bu ödüller Türkiye'de bilimsel faaliyet yürüten herkes için birer teşvik unsuru olacak, bilimin yaygınlaşması ve benimsenmesinde önemli bir görev icra edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nin bilim camiasına hayırlı olmasını dileyerek ödül alan bilim insanlarını tebrik etti.