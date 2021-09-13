Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede taş üstüne taş koyan, üreten, ihracat yapan, insanımıza istihdam sağlayan her sanayicinin başımızın üstünde yeri vardır." dedi.
Erdoğan, "Türkiye'nin potansiyeline inanan, ekonomimize güvenen tüm yatırımcılarımızın yanında durmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni”ne katılıyor.
Erdoğan, "Birileri ısrarla 'Türkiye'de fabrika yok.' diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akıncı ile bir üst lige çıkardığımız İHA filomuzu, muharip insansız uçak sistemimizin de devreye girmesiyle dünyanın 1 numarası haline getireceğiz." dedi.