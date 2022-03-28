Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildi.SAS timlerinin süratle intikal ettirildiği bölgede mayın emniyete alındı, etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlandı.