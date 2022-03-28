İğneada açıklarında bir mayın tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında tespit edilen mayına Sualtı Savunma Timlerince (SAS) etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunulduğunu açıkladı.
GÜNCEL 28.03.2022, 11:01
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildi.SAS timlerinin süratle intikal ettirildiği bölgede mayın emniyete alındı, etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlandı.
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