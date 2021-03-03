İçişleri Bakanlığından valiliklere 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgesine göre, 4 Mart Perşembe günü 260 bin denetim personelinin katılımıyla ülke genelinde yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri başlatılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 81 İl Valiliğine "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, kontrollü normalleşme dönemi olarak tanımlanan bu sürece dair temel usul ve esasların, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 1 Mart 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nda belirlendiği, bu doğrultuda Sağlık Bakanlığınca belirlenen kriterlere göre, illerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrıldığı hatırlatıldı.

Salgınla mücadeledeki tedbir seviyelerinin risk gruplarına göre belirlendiği aktarılan genelgede, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının öneminin yanında denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliğinin de büyük bir etken olarak görüldüğü vurgulandı.

Genelgede, 4 Mart 2021 Perşembe gününden itibaren yeni ve yoğunlaştırılmış bir süreçle ülke genelinde denetim seferberliği başlatılacağının altı çizilerek, yeni dinamik denetim sürecinin temel usul ve esasları sıralandı.

Buna göre, denetim faaliyetlerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarının azami seviyede destek (personel, araç, malzeme vb.) vermesi sağlanacak. Bu denetimlerde teknolojik imkanlardan üst düzeyde istifade etmek suretiyle denetimlerin etkinliği ve kapasitesi artırılacak.

Vali ve kaymakamlarca, her bir il/ilçe müdürünün (milli eğitim müdürü, tarım ve orman müdürü, gençlik ve spor müdürü, defterdar/malmüdürü vb.) başkanlığında kolluk ve diğer kamu personelinden oluşan genel denetim ekipleri teşekkül ettirilecek. Bu ekiplerin vali, vali yardımcısı, kaymakamlar ve il/ilçe müdürlerinin başkanlığında düzenli olarak her gün sahada denetim yapması sağlanacak.