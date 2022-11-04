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İçişleri Bakanlığından Amanoslar bölgesinde operasyon
İçişleri Bakanlığınca Amanoslar bölgesinde 1216 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik operasyonu başlatıldı.
GÜNCEL 04.11.2022, 10:19
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini belirlemek, geçmiş yıllarda kullandıkları mağara/sığınak/barınak alanlarını imha etmek ve bölücü terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini engellenmek amacıyla Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'te başlatılan operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ile Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1216 personel, 107 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.
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