İçişleri Bakanlığınca 5 milyon erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verilecek

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığınca imzalanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı" protokolü kapsamında, İçişleri Bakanlığınca kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik eğitim seferberliği başlatıldığı anımsatıldı.

Bu kapsamda kahvehane, kıraathane, kuaför, berber, taksi durakları, organize sanayi bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) ve fabrikalar ile şehir içi ve şehirlerarası ulaşım araçları, havalimanı, gar ve otogarların bekleme alanları, stadyum, spor salonları, hipodrom gibi yerlerde, üniversite şenlik, program ve diğer etkinliklerde eğitim verileceği belirtildi.

Yerel festival ve panayırlarda, pazar yerleri ve alışveriş merkezlerinde, esnaf, sanayi, ticaret, ziraat, şoförler oda teşkilatları ve birliklerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, sinema ve tiyatro salonlarında, halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve meydanlar ile cuma günleri camii giriş ve çıkışlarının da eğitim verilecek yerler kapsamında bulunduğu bildirildi.