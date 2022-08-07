İçişleri Bakanlığınca 2 yılda yaklaşık 255 bin çocuğa trafik eğitimi verildi

İçişleri Bakanlığınca 66 ilde oluşturulan 124 çocuk trafik eğitim parkında son 2 yılda 254 bin 784 çocuğa trafik emniyet kemeri kullanımı, karşıdan karşıya geçme, güvenli takip mesafesi gibi temel trafik kuralları öğretildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle, trafik bilincinin oluşturulması amacıyla hayata geçirilen "Çocuk Trafik Eğitim Parkları" projesi kapsamında şu ana kadar 66 ilde 124 çocuk trafik eğitim parkı faaliyete geçirildi.