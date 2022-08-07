İçişleri Bakanlığınca 2 yılda yaklaşık 255 bin çocuğa trafik eğitimi verildi
İçişleri Bakanlığınca 66 ilde oluşturulan 124 çocuk trafik eğitim parkında 254 bin 784 çocuğa, trafik emniyet kemeri kullanımı, karşıdan karşıya geçme, güvenli takip mesafesi gibi temel trafik kuralları öğretildi.
GÜNCEL 07.08.2022, 17:15
İçişleri Bakanlığınca 66 ilde oluşturulan 124 çocuk trafik eğitim parkında son 2 yılda 254 bin 784 çocuğa trafik emniyet kemeri kullanımı, karşıdan karşıya geçme, güvenli takip mesafesi gibi temel trafik kuralları öğretildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle, trafik bilincinin oluşturulması amacıyla hayata geçirilen "Çocuk Trafik Eğitim Parkları" projesi kapsamında şu ana kadar 66 ilde 124 çocuk trafik eğitim parkı faaliyete geçirildi.
30
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 07 Ağustos 2022
|İmsak
|04:17
|Güneş
|05:59
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:07
|Akşam
|20:21
|Yatsı
|21:56
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|1
|3
|2. Beşiktaş
|1
|3
|3. Gaziantep FK
|1
|1
|4. Sivasspor
|1
|1
|5. Adana Demirspor
|0
|0
|6. Alanyaspor
|0
|0
|7. Ankaragücü
|0
|0
|8. Antalyaspor
|0
|0
|9. Karagümrük
|0
|0
|10. Fenerbahçe
|0
|0
|11. Galatasaray
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. Kayserispor
|1
|0
|19. İstanbulspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|1
|3
|2. Bournemouth
|1
|3
|3. Arsenal
|1
|3
|4. Newcastle
|1
|3
|5. Leeds United
|1
|3
|6. Chelsea
|1
|3
|7. Fulham
|1
|1
|8. Liverpool
|1
|1
|9. Brentford
|1
|1
|10. Brighton
|1
|1
|11. Leicester City
|1
|1
|12. M.City
|0
|0
|13. M. United
|1
|1
|14. West Ham United
|0
|0
|15. Wolverhampton Wanderers
|1
|0
|16. Everton
|1
|0
|17. Aston Villa
|1
|0
|18. Crystal Palace
|1
|0
|19. Nottingham Forest
|1
|0
|20. Southampton
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0