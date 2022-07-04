İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Hazirandaki terör operasyonlarında 142 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Operasyonlarda aralarında biri liste dışı, biri gri, 2'si turuncu, 2'si mavi kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

GÜNCEL 04.07.2022, 20:38
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Hazirandaki terör operasyonlarında 142 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlediği "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçen ay Marmaris'te yangın ve Batı Karadeniz'de sel afetinin yaşandığına işaret eden Çataklı, bu yıl önceden yapılan uyarılar ve vatandaşların hassasiyeti sebebiyle can ve mal kayıplarının geçen yıla göre daha az olduğunu kaydetti.

Çataklı, afetlerde bazı kişiler tarafından yine dezenformasyon yapıldığına dikkati çekerek, bu yüzden hem yaraları sarmak hem de yanlış bilgileri düzeltmek için mücadele ettiklerini anlattı.

Marmaris'te 21 Haziran'da başlayan, 5 bin 889 personel ve 1522 araçla müdahale ettikleri orman yangınlarıyla ilgili çalışmaları 2 Temmuz'da tamamladıklarını belirten Çataklı, "Batı Karadeniz'deki yağışlardan kırmızı uyarı verilen 6 il, turuncu uyarı verilen 9 il ve sarı uyarı verilen 6 il olmak üzere toplam 21 il etkilenmiştir. 7 ilimizde halihazırda 8 bin 193 personel, 2 bin 220 araç ve ekipman, 6 hava aracı ve 2 bin 385 sağlık personeli görevine devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

Çataklı, Batı Karadeniz'deki riskli bölgelerde bulunan 2 bin 786 kişinin güvenli alanlara taşındığını aktararak, kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Organize suçlarla mücadele

Haziranda 24 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütün faaliyetleri kapsamında yağma, tefecilik, tehdit" suçlarını işleyen 9 organize suç örgütünün belirlendiğini söyleyen Çataklı, "Ayrıca söz konusu örgütlere silah temin ederek 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçunu işleyen, aynı zamanda kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturan 26 suç grubunu belirledik. Bu kapsamda 1 Temmuz'da Tümor adlı eş zamanlı planlı operasyonlar gerçekleştirdik ve toplam 284 şüpheli hakkında il cumhuriyet başsavcılıkları tarafından gözaltı kararları verildi. Operasyonlar neticesinde 220 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, firari 64 şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam edilmektedir." dedi.

Çataklı, Ankara merkezli 29 ilde 28 Haziran'da 3 farklı suç örgütüne yönelik eş zamanlı Demir Yumruk Operasyonu'nu gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Terörle mücadele

Terörle mücadeleye yönelik operasyonların kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Çataklı, şunları kaydetti:

"Haziranda içeriğinde ilkbahar/yaz ve Eren Abluka'nın da bulunduğu terör örgütü PKK'ya yönelik faaliyetlerimiz kapsamında kırsal alanda 8'i büyük, 61'i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 654 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik olarak 1421 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında biri liste dışı, biri gri, 2'si turuncu, 2'si mavi kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca haziran içerisinde terör örgütlerine yardım, yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 791 şüpheli gözaltına alınmış ve bunlardan 405'i tutuklanmıştır. Tüm terör operasyonları neticesinde haziranda 93 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirilmiştir, 59 silah, 21 mayın/EYP, 122 el bombası, 580 kilogram patlayıcı madde, 7 bin 893 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Bunun yanı sıra haziranda toplam 16 terör eylemi engellenmiştir."

Uyuşturucuyla mücadele

Çataklı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında haziranda düzenlenen 18 bin 473 operasyonda 23 bin 511 kişinin gözaltına alındığını, 1900 kişinin de adli makamlar tarafından tutuklandığını bildirerek, şöyle devam etti:

"Bu operasyonlarda, geçen aya göre yüzde 145 artışla 3 ton 981 kilogram esrar, geçen aya göre yüzde 23 artışla 174 kilogram skunk, 671 kilogram eroin, yine geçen aya göre yüzde 92 artışla 48 kilogram kokain, 40 kilogram sentetik kannabinoid, 494 kilogram metamfetamin, geçen aya göre yüzde 10 artışla 240 bin 680 ectasy, 44 bin 999 captagon, geçen aya göre yüzde 2 bin 197 artışla 941 bin 501 sentetik ecza, geçen aya göre yüzde 1278 artışla 11 milyon 113 bin 656 kök kenevir ele geçirilmiştir."

Çataklı, UYUMA uygulamasının indirilme sayısının 511 bin 531'e ulaştığını belirterek, uygulama üzerinden gelen ihbar sayısının da 43 bin 981 olduğunu kaydetti.

Kaçakçılığın her türüyle mücadelenin başarıyla sürdürüldüğünü ifade eden Çataklı, bu kapsamda geçen ay düzenlenen 2 bin 214 operasyonda 3 bin 465 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 52'sinin adli makamlar tarafından tutuklandığını belirtti.

Çataklı, bu operasyonlarda 680 bin 942 paket kaçak sigara, 421 bin 323 litre kaçak akaryakıt ve geçen aya göre yüzde 390 artışla 558 bin 570 litre kaçak alkollü içki ele geçirildiğini söyledi.

Yorumlar (0)
22
açık
Namaz Vakti 05 Temmuz 2022
İmsak 03:32
Güneş 05:31
Öğle 13:14
İkindi 17:13
Akşam 20:47
Yatsı 22:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31