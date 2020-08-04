İçişleri Bakanlığı: Halı sahaların açılmasına yönelik rehber hazırlama çalışmaları devam etmekte

İçişleri Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında halı sahaların açılmasıyla ilgili asılsız haberler yer aldığını, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından buna yönelik rehber hazırlama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda yaygın bir şekilde halı saha olarak adlandırılan tesislerin 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla açılacağına dair bazı basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine açıklama yapılması zaruretinin doğduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından halı sahaların açılmasına yönelik rehber hazırlama çalışmaları devam etmekte olup, halı sahaların faaliyetlerinde uymaları gereken rehber çalışmasının tamamlanmasını müteakip Bakanlığımızca halı sahaların faaliyetlerine dair İl Hıfzısssıhha Kurullarınca karar alınabilmesine yönelik valiliklere gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Asılsız haberlerin kaynağı olduğu anlaşılan Halı Saha Futbol Federasyonu, dernek statüsünde bir sivil toplum örgütü olup yetkili resmi bir spor federasyonu değildir. Adı geçen dernek yöneticileri hakkında Türk Ceza Kanu'nun 262. maddesi (Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi) kapsamında Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur."