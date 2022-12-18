İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Göç konusunda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz

işleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü işbirliğinde bir otelde, "Her Göç Bir Hikayedir" temasıyla "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" ile Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi (SUYE) Tanıtımı programı düzenlendi.

Soylu, Türkiye'de 192 milletten kişinin bulunduğunu, bugünkü programa 71 milletten kişinin katıldığını söyledi.

Türkiye'nin hangi sorumluluk ve yükümlülükle karşı karşıya kaldığını bildiğini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Kim ne söylerse söylesin, kim ne ortaya koyarsa koysun, kim hangi oyunu kurmaya çalışırsa çalışsın biz bu topraklara, bu toprakları beğenip de gelen, bu topraklara çalışmak için gelen, bu topraklara öğretmenlik için gelen, bu topraklarda hürriyeti ve istiklali solumak, kardeşliği anlamak için gelen herkesi kucakladık, yüzyıllar boyunca kucakladık, yüzyıllar boyunca da kucaklamaya devam edeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. 1 sayısının da 1000 sayısının da milyon sayısının da 10 milyon sayısının da önemi yok. İnsanlığı kim sayıyla ölçerse insanlıktan çıkmış demektir. Bizim iddiamız ve inancımız tam da budur."

Süleyman Soylu, programda sahne alan Kırım Aile Müzik Grubu'nun güzel ezgilerle gönülleri titrettiğini dile getirerek, "Bize bizi, özümüzü, dünümüzü, bugünümüzü ve yarınımızı anlattılar. Göç hiçbir ülkeyi batırmamıştır, bilakis zenginleştirmiştir. Her göçün hikayesi kendi kültürüyle gelmiştir, biz üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.