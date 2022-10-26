İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de 1134 kadın muhtar görev yapmakta

Bakan Soylu, Edirne'de bir restoranda düzenlenen "Kadın Muhtarlar Buluşması"ndaki konuşmasına, kadın muhtarlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı.

Soylu, kadın muhtarları tarihin her döneminde hep önemli bir şehir olan, özel, manevi ve tarihi iklimiyle farklı kent Edirne'de buluşturmak istediklerini söyledi.

İstanbul'dan yola çıkan birinin herhangi bir navigasyona ihtiyaç duymadan Mimar Sinan'ın eserlerini takip ederek rahatlıkla Edirne'ye gelebileceğini ifade eden Soylu, Mimar Sinan'ın ustalığına övgülerde bulundu.

Soylu, Edirne'nin tarihi, kültürel ve coğrafi özelliklerinin önemine de vurgu yaparak, kadın muhtarları bu güzel kentte ağırlamanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Bugünün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1933 yılında kadınlara köy ihtiyar heyetlerine seçme ve seçilme hakkının verildiği gün olduğunu anımsatan Soylu, "Şunu gönül rahatlığı ve samimiyetle söylemek isterim ki iyi de verilmiş, kadınlarımız bu hakkı elde ettiler ve muhtarlığın hakkını her görevde olduğu gibi teslim ettiler, teslim ediyorlar. Geçmişten bugüne kadın muhtarlarımızın her zaman takdire şayan bir performansları, samimiyetleri ve çalışkanlıkları oldu. Hatta ilk kadın muhtarımız Gül Esin'in görev süresince kahvehanelerde kumar oynatılmasını yasaklattığı, kız kaçırma olaylarını önlediği ve nikah işlerini düzenlediği kayıtlara geçmiş tarihi bir gerçektir. Sadece muhtarlık yapma anlamında değil kadınlarımızın muhtarlığa sahip çıkma anlamında da büyük fedakarlıkları vardır." diye konuştu.

Soylu, konuşmasına Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy'de 1947 yılında yapılan muhtar seçiminde "seçim hilesine" karşı köy sakinlerinin özellikle köyün kadınlarının direnişini anlatarak devam etti.

Bu mücadelenin kitap haline getirilerek kadın muhtarlara dağıtılması talimatını veren Soylu, "Kadınlarımızın muhtarlığa yaklaşımı hem millete hizmet etme hem de demokrasi emanetine sahip çıkma anlamında farklıdır ve milletin bu konuda rızasını almışlardır." dedi.