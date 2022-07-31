İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ Limanı'nda 242 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ Limanı'ndaki bir ticari gemide 242 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi.
GÜNCEL 31.07.2022, 21:30
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan, "Allah nazardan korusun. Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha" notuyla birlikte, "Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kg kokain yakaladı" bilgisini verdi.
Bakan Soylu, açıklamayla birlikte operasyona ilişkin görüntüleri de paylaştı.
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