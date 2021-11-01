İçişleri Bakanı Soylu: Milli gelirine oranla dünyada en çok yardım yapan ülkeyiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Strateji Geliştirme Başkanlığı 2021 Açık Kapı Eğitim Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, dünyada yaşamın giderek karmaşık bir hale geldiğini, şehirlerin, devletlerin, ihtiyaçların, beklentilerin, tehditlerin giderek arttığı bir dünyada, gülümseyen bir yüze, anlayışlı zihinlere, basitliğe, iyi niyete ve işi kolay kılan insanlara her zamankinden fazla ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

Türkiye olarak bu konuda üzerlerini düşeni yapmaya çalıştıklarını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Ülkemizde ölümden kaçan milyonlarca insana kucak açtık. Kim ne derse desin, zorlukları olsa da maliyetleri olsa da bizim vicdanımız başka türlü davranmaya imkan veriyor değildir. Bizler vicdanı taşlaşmış bir millet değiliz. Mazlumu bir yük değil, bereket vesilesi olarak gören bir milletiz. İnfakı kayıp değil, kazanç olarak gören bir milletiz. İşte bugün Avrupa'nın halini görüyoruz. Göç meselesinde büyük bir katılık ortaya koydular. Korktular, güya fakirleşmeyeceklerdi. Oysa bir virüs salgınında nasıl sarsıldıklarını hep birlikte gördük ve şimdi de bunun ekonomik sonuçlarını yaşıyorlar. Marketlerde, akaryakıt istasyonlarında kuyruklar başladı; bazı malların sıkıntısı yaşanıyor ve en önemlisi tedarik zincirinde ciddi problem yaşıyorlar. Elbette biz de etkilendik. Gerek salgın süreci, gerekse yaşanan afetlerin, güvenlik risklerimizin oluşturduğu maliyetlerin gündelik yaşantımıza yansımaları olmadı mı? Elbette ki oldu. Ancak genel olarak salgın sürecini ve sonrasını görece olarak onlardan çok daha iyi yönettik. Ciddi ve akılcı tedbirlerle, üretim ve devlet gücümüzle, milletimizin ferasetiyle, kamu düzenimizi ve tedarik zincirimizi bozmadan atlattık."