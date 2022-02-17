İçişleri Bakanı Soylu: Lavrion kampını Yunanistan, 7-8 aydır tekrar PKK terör örgütü lehine harekete geçirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Lavrion kampını Yunanistan yaklaşık 7-8 aydır tekrar PKK terör örgütü lehine harekete geçirdi." dedi.

GÜNCEL 17.02.2022, 20:21 Nevzat Soysal
İçişleri Bakanı Soylu: Lavrion kampını Yunanistan, 7-8 aydır tekrar PKK terör örgütü lehine harekete geçirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler Evi'nde "Medya Temsilcileriyle Göç Toplantısı"da açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Göçe kaynaklık eden ülkelerde iç savaşların, vekalet savaşların, ekonomik problemlerin yaşandığını belirten Soylu, bunların sebebinin Türkiye olmadığını vurguladı.

Batı ülkelerini eleştiren Soylu, göç sorununun Türkiye-Yunanistan, Türkiye-Suriye, Türkiye-İran sınırlarında sıkıştırılmaya çalışıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin göç konusuna vicdani temelde baktığını ifade eden Soylu, göçü yönetmeye yönelik anlayışın ortaya konulduğunu bildirdi.

Yunanistan'daki Lavrion kampına da değinen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Karmaşıklığı kullanmak isteyen etraf ülkeler de var, Yunanistan gibi. Örneğin, tabelası Birleşmiş Milletler olan Lavrion kampını Yunanistan, yaklaşık 7-8 aydır tekrar PKK terör örgütü lehine harekete geçirdi. PKK, kırsalda zayıflayınca şehirlerde eylem yapma kabiliyeti talimatı verdi. Bu talimatı yaklaşık 1-1,5 yıldır Murat Karayılan'ın kendisi yönetmeye çalışıyor."

PKK'nın terörist aktarırken Yunanistan-Irak ve Irak üzerinden terör kamplarına gidecek yeni bir hat oluşturmaya çalıştığını anlatan Soylu, "Bizim tespitimiz, emniyet istihbaratımızın tespiti ve yakaladığımız, engellediğimiz eylemler içerisinde, özellikle YPS eylemleri içerisinde Lavrion'dan gelen talimatların olduğuna yöneliktir." bilgisini paylaştı.

Soru üzerine Bakan Soylu, "Yunanistan hükümetine buradaki tabloyu ilettik. Lavrion kampına PKK'nın getirdiği, Lavrion kampından sonra PKK'nın kuzey Irak'a geçirdiği teröristleri, daha doğrusu terörist yapmak istediklerini de isim isim biliyoruz." dedi.

Suriye'den Türkiye'ye gelmeye çalışanlarla ilgili de bilgi veren Bakan Soylu, Şam'dan kaçak yolları kullanarak gelmek isteyenlerin olduğunu anlattı. Soylu, "Son zamanlarda Suriye'den gelmeye çalışanların ve kaçak olarak yakaladıklarımızın önemli bir bölümü Şam çevresinden geliyor. Şam'daki ekonomik kriz vesilesiyle ya hedef ülke Türkiye ya da Türkiye üzerinden Batı'yı hedefleyen bir süreç söz konusu." bilgisini paylaştı.

"8 milyonun üzerinde göç kütlesi var"

Göç akımının bitip bitmeyeceğine ilişkin "Bizim kanaatimiz şu, yeni başladı." ifadesini kullanan Bakan Soylu, gelişmiş ülkelerin bu konuda hiçbir şey yapmadığını, izlemeyi tercih ettiğini kaydetti.

Süleyman Soylu, defalarca anlatılmasına rağmen Avrupa Birliğinin de anlamazlıktan geldiğini vurguladı.

Bakan Soylu, "2 milyon potansiyel göç İran sınırında Afgan var, 3,9 milyon İdlib'de, 1,2 milyon Cerablus-Azez-Mare-El Bab-Çobanbey bölgesinde, 550-600 bin Afrin'de, 350 bin de Tel Abyad ve Resulayn'da var... Yani 8 milyonun üzerinde hemen harekete geçmeye hazır göç kütlesi var. Herhangi bir saldırıda, teşvikte, tehditte veya bulabildikleri bir fırsatta." diye konuştu.

Türkiye'nin yaşananları yönetmeye çalıştığının altını çizen Soylu, son 5 yılda doğu ve güney sınırlardan 2,5 milyon insanın Türkiye girmek için baskı yaptığını ve bunların engellendiğini söyledi.

Son 5 yılda Batı'ya gidenlerin sayısının 620 bin olduğunu bildiren Soylu, Suriye'ye gönüllü geri dönüşler hariç Türkiye'nin Afganistan başta olmak üzere Pakistan ve Afrika'ya geri gönderdiği kişi sayısının da 306 bin 138 olduğunu dile getirdi.

Süleyman Soylu, dünyada böyle güçlü bir geri gönderme mekanizmasının bulunmadığını belirtti.

Taliban'ın yönetimi almasının ardından Afganistan'a geri gönderimlerin havalimanı ve çeşitli şartlar nedeniyle durdurulduğunu hatırlatan Soylu, "27 Ocak tarihinde Afganistan'a Ariana Hava Yolları ile charter seferlerle yeniden buradaki kaçak Afganları göndermeye başladık. Yaklaşık şu ana kadar 5 charter sefer yaptık." şeklinde konuştu.

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