Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, İstiklal Caddesi saldırısının Münbiç kaynaklı olduğunu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevi ile İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırılarının Münbiç'ten gelen teröristler tarafından gerçekleştiğini bildirdi.

GÜNCEL 18.11.2022, 12:52
İçişleri Bakanı Soylu, İstiklal Caddesi saldırısının Münbiç kaynaklı olduğunu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, dış desteği yoğun bir terör yapısıyla mücadele ettiklerini vurguladı.Bu mücadeleyi sürdürürken Anayasa, hukuk, demokrasi, insan hakları ve devlet ilkelerinden asla taviz vermediklerini belirten Soylu, sadece son 3 yılda ABD senatosundan PKK/PYD'ye 2 milyar dolar yardım yapıldığını söyledi.

Bakan Soylu, bunlara rağmen terör örgütüne katılımın 30 yıldır ilk kez 3 yıldır üst üste 100'ün altına düştüğüne işaret ederek, "Son 3 yılda teslim olanların sayısı, katılanların sayısını aşmışken 3 Aralık 2016'da yaşanan Reina saldırısından sonra şehirlerimizde büyük terör olayı yaşanmamışken, 2015'te 2 bin 817 olan terör eylemi sayısı ilk 10 ay itibarıyla yüzde 97 azalışla 97'ye düşmüşken ve bunların çoğu sınırın karşısından yapılan taciz atışlarıyken son 6 yılda 2 bin 473, 2021'de 184, 2022'de 157, son 12 ayda 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmişken birdenbire son 2 ayda Mersin ve İstiklal Caddesi saldırılarının yaşanması özellikle yüzyılın seçimi yaklaşırken Türkiye'yi yeniden küresel istikrarsızlık cenderesine çekme denemesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bunların, Türkiye'nin üzerine oynanan oyunun büyüklüğüne işaret ettiğini söyleyen Soylu, "İstiklal Caddesi saldırısı PKK'nın daha önce defalarca gördüğümüz sivil katliamlarından birisidir. Faili hemen bulduk, şimdi arkasındaki tüm yapıyı deşifre ediyoruz." dedi.

Soylu, 2016-2022 arasında teslim olarak ifade veren 1248 örgüt mensubundan 393'ünün, PKK'ya HDP aracılığıyla katıldığını söylediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizler, gençler dağa gitmesin diye uğraşırken, HDP'nin parti yöneticisinin arabasıyla çocuk kaçırırken yakalanmasının, 4 yıldır hala Diyarbakır ailelerinden utanmayışının, Duran Kalkan'a, Murat Karayılan'a peşkeş çektikleri, 'portatif' diye isim taktıkları o çocukların ve gençlerin hesabını (HDP) bu millete vermelidirler."

Soylu, ülkenin güvenlik güçlerine yönelik "kimyasal silah kullanma" iftirasına alkış tutanların da hesap vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Sizin derdiniz ne ki PYD ile PKK'yı aklıyorsunuz? Mersin saldırısı da Münbiç'ten oldu, İstiklal Caddesi saldırısı da Münbiç'ten oldu. Münbiç'te de sizin ağalarınız durmaktadır, bu kadar basit, Amerika durmaktadır, PYD/PKK durmaktadır." diye konuştu.

Bakan Soylu, PKK/PYD ile sınır komşusu olmaktan sakınca görmeyenlerin, terörle mücadele eden polis, jandarma, asker ve korucular ile gazi ve şehit ailelerine söyleyecek sözlerinin olamayacağının altını çizdi.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 18 Kasım 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Samsunspor 13 23
3. Boluspor 12 22
4. Pendikspor 12 21
5. Bodrumspor 12 21
6. Keçiörengücü 12 21
7. Rizespor 12 19
8. Manisa FK 12 19
9. Bandırmaspor 12 18
10. Göztepe 12 17
11. Sakaryaspor 13 16
12. Altay 13 15
13. Adanaspor 13 14
14. Erzurumspor 12 13
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 12 12
17. Ö.K Yeni Malatya 13 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4