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İçişleri Bakanı Soylu: İBB'de İmamoğlu döneminde işe alınmış 505 kişinin işe girmelerinde engel durum söz konusu
İçişleri Bakanı Soylu: İBB'de İmamoğlu döneminde işe alınmış 505 kişinin işe girmelerinde engel durum söz konusu
İçişleri Bakanı Soylu, "(İBB'deki terör soruşturması) 505 kişi İmamoğlu döneminde alınmış ve bunların bizatihi işe girmelerinde engel durum söz konusu. Bu kadar açık ve net." dedi.
GÜNCEL 28.12.2022, 16:53
Bakan Soylu, "İstanbul'a bunlar çökmek istiyor, diyorlar, niye böyle bir derdimiz olsun? Biz terör örgütüne çökmek istiyoruz. Terör örgütünün kamuya sızmasını engellemeye çalışıyoruz." ifadesinde bulundu.
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