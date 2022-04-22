İçişleri Bakanı Soylu: Bursa ve İstanbul'daki olayın faillerini tespit ettik

Soylu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracı ile İstanbul'da TÜGVA Gaziosmanpaşa Temsilciliği'ne yönelik saldırılara ilişkin soru üzerine Soylu, Türkiye'nin terörle mücadele önemli adımlar attığını söyledi. Bakan Soylu, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar yurt içinde 1789 terör eyleminin engellendiğini bildirdi.

Terör örgütlerinin fırsat kolladığını belirten Soylu, PKK'nın kırsalda etkinliğini kaybettiğini, örgüt mensuplarının mağaralardan çıkmaktan korktuklarına işaret etti.

Kesintisiz operasyon stratejisi yürütüldüğünü aktaran Bakan Soylu, terör örgütünün "ses getirecek eylem" talimatı verdiğini dile getirdi.

İstanbul'daki saldırıda kullanılan ses bombası, Bursa'dakinin ise el yapımı patlayıcı olduğunu anlatan Bakan Soylu, bazı hücrelerin bulunduğunu, tespit edilenlerin çökertildiğini, bazı hücrelerin de takip edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, şu bilgileri paylaştı:

"Bursa'daki olayın da İstanbul'daki olayın da faillerini tespit ettik. Bursa'daki olayla 2019'da yaşadığımız Adana'daki olay benzer olaylar. Özellikle bir terör örgütünü işaret eden olaylar. Terör örgütlerinin üst yapılanması fırsat buldukça birbirlerine iş, taşeronluk devrederler, Bursa'daki MLKP terör örgütü. İstanbul'daki de DKP-BÖG. PKK'ya taşeronluk yapan iki terör örgütü biri MLKP, diğeri DKP-BÖG. İkisinin de kişilik ve kimliklerini tespit ettik. Bursa'daki hücreyi yaklaşık 8 aydır arıyoruz. Böyle bir eylem olabilme ihtimalini değerlendirdiğimiz için arıyoruz, akşam 20.05 civarında bir çalılığın içerisine koymuş. Araç geçerken uzaktan kumandayla patlatmış."

Örgüte katılımın azaldığını bildiren Bakan Soylu, bu yıl içerisinde PKK'ya 9 kişinin katıldığını açıkladı.

Yılbaşından itibaren terör örgütünün 25 eyleminin engellendiğini dile getiren Soylu, yurt içerisinde bütün istihbarat birimlerinin sahada yer alarak eylemlerin engellenmesi için gerekli takip ve izlemelerin yapıldığını söyledi.

"Türkiye'de 3 milyon 768 bin geçici koruma statüsünde Suriyeli bulunuyor"

Bakan Soylu, geçici barınma statüsünde kaç sığınmacının olduğu ve Türkiye'deki Suriyelilere ilişkin soru üzerine, muhalefetin bu konuyu siyaset malzemesi yaptığını vurguladı. Süleyman Soylu, Türkiye'de 3 milyon 768 bin geçici koruma statüsünde Suriyelinin bulunduğunu bildirdi.

Suriye'de ve düzensiz göçle mücadelede yapılanları anlatan Bakan Soylu, güvenli bölgelerin oluşturulduğunu, buralara dönüşlerin devam ettiğini aktardı.

Soylu, "Eğer biz tedbirleri almamış olsaydık, son 5 yılda 2 milyon 597 bin düzensiz göçmeni güney ve doğu sınırlarımızdan engellememiş olsaydık bugün Türkiye'deki düzensiz göçmen veya Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen kaçak göçmen sayısı 10 milyonun üzerine çıkardı." dedi.

Bugüne kadar 1 milyon 204 bin kaçak göçmen yakalandığını aktaran Soylu, bunlardan 322 bin 235'inin ülkelerine geri gönderildiğine, bunu dünyada sadece Türkiye'nin yaptığına dikkati çekti.

Türkiye'den Avrupa'ya 638 bin göçmenin geçiş yaptığını söyleyen Soylu, Türkiye'den Suriye'ye yaklaşık 500 bin kişinin gönüllü döndüğünü bildirdi. Gönüllü dönüşlerin oluşturulan güvenli bölgelere yapıldığını anlatan Soylu, "Eleştirenlere soruyorum, eğer TSK burada olmasaydı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti güvenliği sağlamasaydı bunlar nereye dönecekti. Meclis'te, 'Tezkereleri istemiyoruz.' dediler. Biz çekildiğimiz andan itibaren rejim, PKK/PYD o bölgeleri alacak, daha sonra buradaki insanları Türkiye sınırına itecek." diye konuştu.