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İçişleri Bakanı Soylu: Beyoğlu'ndaki terör saldırısını tertipleyeni de yakaladık
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu'ndaki terör saldırısının faillerine ilişkin, "Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçacaklardı." dedi.
GÜNCEL 14.11.2022, 11:50
Bakan Soylu, "Amerikan Büyükelçiliğinin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz." diye konuştu.
İçişleri Bakanı Soylu, yakalanan teröriste ilişkin, "Onunla beraber bu olayı tertipleyen, terör örgütü belki buna üzülecek ama 'Onu öldür' talimatı verdiği kişiyi de yakaladık."
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