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İçişleri Bakanı Soylu: Attığımız her adım bizi uyuşturucuyla mücadelede başarıya götürüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de uyuşturucu şüphelilerine yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 131 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

GÜNCEL 15.12.2022, 09:39
İçişleri Bakanı Soylu: Attığımız her adım bizi uyuşturucuyla mücadelede başarıya götürüyor

Soylu, Mersin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Komuta Kontrol Merkezi'nde (KGYS) yaptığı açıklamada, "Kökünü Kurutma Operasyonu"nun 28'incisini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadeleye aralıksız ve büyük bir kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Soylu,"15 Temmuz'da cezaevlerinde uyuşturucudan 36 bin civarında yatan söz konusuydu, terörle yaptığımız mücadele gibi diğer suç ve suç unsurlarıyla yaptığımız mücadele gibi uyuşturucuyla aynı mücadeleyi devam ettiriyoruz. Şu anda 36 bin sayısı 120 bin 800 sayısına çıktı. Yani hem uyuşturucunun organizatörlüğünü yapanlar hem imal ve ticaretini yapanlar ve diğer uyuşturucu suçlarına bulaşanlarla ilgili yargıyla, kolluk kuvvetlerimizle, emniyet, jandarma, sahil güvenlik hep birlikte el birliğiyle bir mücadele ortaya konulmaktadır." diye konuştu.

Mersin'de gerçekleştirilen operasyona ilişkin bilgi veren Soylu, şöyle devam etti:

"Bugün 4 aydır devam eden projeli operasyon olarak nitelendirdiğimiz, tüm bu organizasyon ve şebeke ağını çökertmeye yönelik, satıcısı, organizatörü dahil yaklaşık 137 hedefimiz vardı. Bu 137 kişinin 131'i sabah 05.15'te başlayan operasyon çerçevesinde gözaltına alınmıştır. 1960 polis arkadaşımız bu operasyona katıldı. Helikopter, İHA, dronlar ve yine 18 narkotik dedektör köpek dahil olmak üzere özel harekat unsurlarımız, bütün unsurlarımızla başarılı bir operasyon gerçekleşti. 131 şüphelinin yakalanıp gözaltına alınması vesilesiyle başta Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüzü, narkotik ekiplerimizi ve narkotik ekiplerimize yardımcı olan tüm arkadaşlarımızı, bu koordinasyonu sağlayan, gerçekleştiren Cumhuriyet Başsavcılığımızı, aynı zamanda bugün birlikte olduğumuz Emniyet Genel Müdürümüz, Valimiz ve İl Emniyet Müdürümüz, Emniyet Genel Müdür Yardımcımız, burada bulunan İl Jandarma, Sahil Güvenlik komutanımız her birine çok teşekkür ediyoruz."

Narko Alan Projesiyle sonuç alınıyor

Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Türkiye'nin birçok yerinde Narko Alan Projesi uyguladıklarını hatırlatan Soylu, "Narko Alan Projesi dediğimiz proje de şudur; alanı kapatıyoruz, en sıkıntılı olarak nitelendirdiğimiz hem bizim tespit ettiğimiz hem vatandaşımızın defalarca 'buralarda eğer bu mücadeleyi devam ettirirseniz iyi olur' dedikleri bütün alanlarda ciddi bir alan baskısı ve saha baskısı ortaya koyuyoruz. Buradan da sonuç aldığımızı ifade ediyoruz." dedi.

Son 5 yılda uyuşturucuya bağlı ölümlerin 941'den 270'e düştüğüne işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'da yükselirken, dünyada yükselirken, ABD'de milyonda 324'ken bizde milyonda 5. Avrupa'da bizden katbekat yüksekken bizim bu konudaki ivmemiz, trendimiz hala aşağıya düşmektedir. Bu bize yeterli mi? Hayır değil. Bir tek evladımızı bu illete kaptıramayız, bu musibete kaptıramayız. Vatandaşımız bize itimat etsin. Vatandaşımız evinde rahat uyurken, onun rahat uyumasını temin ederken arkadaşlarımızla Türkiye'nin her tarafında gece sabahın erken saatlerinde bu operasyonları yaparak onların çocuklarını, gelecek nesillerimizi bu illetten kurtarmak için bir büyük mücadeleyi ortaya koyuyoruz."

"120 bin metruk binanın 89 binini yıktık"

Soylu, uyuşturucunun kullanıldığı önemli alanlarından birinin de metruk binalar olduğuna işaret ederek, "120 bin metruk bina tespit ettik ve 120 bin metruk binanın 89 binini yıktık. Geri kalan 17 binini ise rehabilite ettik. Bunlar tarihi eserler veya diğer yıkılması gerekmeyen binalar. Yaklaşık 15 bin civarında bir bina kaldı." diye konuştu.

Metruk binalarda uyuşturucunun kullanım oranına değinen Soylu, "Bundan 3 yıl önce yüzde 30'lar civarındaydı. Şimdi yüzde 20'ler civarına düştü. Attığımız her adım, ortaya koyduğumuz her politika adım adım bizi uyuşturucuyla mücadelede başarıya doğru götürüyor. Onun için milletimizle el birliği içerisinde bunu sağlayacağız ve başaracağız." ifadelerini kullandı.

Operasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Soylu, "Mersinli hemşehrilerimiz de hiç merak etmeyin. Bu Mersin'de ikinci Kökünü Kurutma Operasyonu. Defalarca bu operasyonu yaparak Mersin'de de bu illetin yere serilmesine hep beraber şahit olacağız. El mi yaman bey mi yaman göreceğiz." şeklinde konuştu.

Soylu'ya açıklaması sırasında Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile diğer ilgililer de eşlik etti.

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