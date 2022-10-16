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İçişleri Bakanı Soylu, Amasra'da hayatını kaybeden 3 madencinin evine taziye ziyaretinde bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Öner Yıldız, Rıdvan Acet ve Emrah Kaya'nın evlerine taziye ziyareti yaptı.
GÜNCEL 16.10.2022, 00:22
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın Amasra'da yaşanan elim maden kazasında hayatını kaybeden hemşehrilerimiz, Öner Yıldız'ın Kaleşah Mahallesi'ndeki, Rıdvan Acet'in Kazpınar Köyü'ndeki, Emrah Kaya'nın Kaman Köyü'ndeki evlerine taziye ziyaretinde bulunduk. Rabbim mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin." ifadelerini kullandı.
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