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İçişleri Bakanı Soylu: 28 kardeşimiz yaralı, 14 kardeşimiz hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Soylu, Amasra'daki maden kazasına ilişkin, "Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti." dedi.

GÜNCEL 14.10.2022, 23:05
İçişleri Bakanı Soylu: 28 kardeşimiz yaralı, 14 kardeşimiz hayatını kaybetti

Soylu, "3 kardeşimiz yoğun bakımda, yanık olanların bir kısmının İstanbul'a intikali konusunda gerekli tüm hazırlıklar gerçekleşiyor." açıklamasında bulundu.

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