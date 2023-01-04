İçişleri Bakanı Soylu: 2022 yılında 1220 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNCEL 04.01.2023, 11:37
İçişleri Bakanı Soylu, 2022 yılında, farklı terör örgütlerine mensup 87'si sözde üst düzey 1220 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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