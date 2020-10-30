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İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem

İBB YARDIM EKİBİ İZMİR’E HAREKET ETTİ

İzmir’de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin hemen ardından, Başkan İmamoğlu’nun talimatıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı AKOM’da kriz masası kuruldu. İBB İtfaiyesi, İSKİ ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı toplam 150 personel ve 27 araçla deprem bölgesine hareket etti.

İBB YARDIM EKİBİ İZMİR’E HAREKET ETTİ

İzmir’de saat 14.51’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında, AKOM’da, kriz masası oluşturuldu. AKOM koordinasyonunda, bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere “İBB Afet ve Acil Durum Müdahale Planı”nda görevli birimlerden oluşan ekip kuruldu.

AKOM’daki bu toplantının ardından, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere İBB’ye bağlı birimlerin ekipleri hemen yola çıktı.

Bu çerçevede,

Ekipmanlarıyla birlikte 102 personel ve 14 araçla İtfaiye,

Seferihisar ilçesinde meydana gelen tsunami kaynaklı taşkın olayına müdahale için kombine ve arama kurtarma aracıyla birlikte 14 personeli ve üç araçla İSKİ,

Yemek tırı, jeneratör vb. ekipman; maske, dezenfektan vb. malzemeleriyle birlikte gıda mühendisi, aşçı, teknik ve hizmet personellerinden oluşan toplam, 34 personel ve 10 araçla Destek Hizmetleri Lojistik ekipleri en kısa sürede İzmir’e ulaşacak.

Hazırlıklarını iki saat içerisinde tamamlayan İBB ekipleri, aynı zamanda deprem bölgesinde günlük 4 bin kişiye, 10 gün boyunca, sıcak yemek servisi sağlayacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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