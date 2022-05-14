Hukukçular, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu kararını değerlendirdi

Hukukçular Derneği Üyesi Avukat Mehmet Alagöz, "Kaftancıoğlu, seçme ve seçilme haklarını kullanamaz. İl başkanlığı yapabilir mi yapamaz mı bu bir tartışma konusu olacaktır." dedi.

GÜNCEL 14.05.2022, 17:27
Hukukçular, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu kararını değerlendirdi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararını yorumlayan hukukçular, Kaftancıoğlu'nun buna göre, seçme ve seçilme haklarını kullanamayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Hukukçular Derneği Üyesi Avukat Mehmet Alagöz, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezalarla ilgili kamuoyunda yapılan tartışmaların hukuki olmaktan ziyade siyasi olduğunu söyledi.

Dava sürecini yakından takip ettiğini anlatan Alagöz, "Bu suçlarla Canan Kaftancıoğlu değil, herhangi bir şahıs yargılansaydı yine, 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından kesinlikle ceza alırdı. Hiç kimse de buna itiraz etmezdi. Çünkü burada edep dışı paylaşımlar var ve bu paylaşımları kendisi de kabul ediyor. Herhangi bir özür dileme ve pişmanlık da söz konusu değil. Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde de bu tür küfür ve hakaretler suçtur." diye konuştu.

Suç unsuru olmayan kısımları mahkemenin ayıkladığını kaydeden Alagöz, "Mahkeme, açıkçası suç işleyen hususlarda da kişinin makam ve pozisyonuna bakmaksızın 'onama kararı' verme cesaretini gösterebildi. Bu anlamda da bu kararın hukuk ve adalet adına doğru, isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yargıtay'ın "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarındaki kararını bozmasını hukuka uygun bulduğunu dile getiren Alagöz, davaların geç açıldığına ilişkin yapılan tartışmaların hukuki olmadığını, siyasi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü zaman aşımı süresi içerisinde bir dava açıldığı zaman yargılama yapılabilir. Eğer o tweetlerini silmiş olsaydı, savcılar tespit etmemiş olsaydı o zaman zaten iddianamelere, suça konu olmayacaktı. O görüşlerinin devam ettiğini gösteriyor."

Kaftancıoğlu'nun 1 yıldan fazla ceza alması ve siyasi yasaklarla ilgili de hakkında kararlar olması nedeniyle aksine bir mahkeme kararı, infazın tamamlanmasıyla memnu haklarını iade almadıkça siyaset yapamayacağını aktaran Alagöz, "Yani Kaftancıoğlu, seçme ve seçilme haklarını kullanamaz. İl başkanlığı yapabilir mi yapamaz mı bu bir tartışma konusu olacaktır. Çünkü bununla ilgili seçim mevzuatında net bir düzenleme yok. Seçme ve seçilmeyle ilgili hususlar var. Siyasi faaliyetlerde bulunabilir. Bu anlamda bağlı bulunduğu partinin teşkilatlarında bulunabilir ancak seçme ve seçilme hakkı olmaz." dedi.

Kaftancıoğlu'nun cezası Yargıtay'da onandığı için karara karşı anayasal haklarını kullanabileceğini ve Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali için müracaat edebileceğini dile getiren Alagöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anayasa Mahkemesi'nde başvurusu reddedilirse ondan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilir ancak bunlar infazı durdurmaz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan onama kararı çıktıktan sonra bütün dosya, bağlı bulunduğu İstanbul Cumhuriyet Savcılığına gelecek. Karar geldikten sonra kararın infazı için kişiyi önce davet edecek, kendisi teslim olmazsa adli kolluk aracılığıyla cezaevine teslim edilecek. Salgın koşulları ve Ceza İnfaz Yasası'ndaki bazı düzenlemelerden dolayı kapalı cezaevinde çok uzun süre kalacağını tahmin etmiyorum. Çünkü genelde bu suçlardan ceza alan kişiler, açık cezaevlerine çıkartılıyorlar ya da açık cezaevi koşulları oluştuktan sonra evlerinde geçirmek üzere izin veriyorlar ama en azından cezaevine teslim süreci olacak, cezaevine girecek. Sonra oradaki işlemleri tamamlandıktan sonra bırakılacak. Ondan sonra infaz savcılığının ve infaz hakimliğinin alanına girecek. Onlar bu prosedürü, sanığın geçmişteki durumlarına bakacaklar. Takip ettiğim kadarıyla Kaftancıoğlu'nun hakkında başka suçlar, davalar var. Daha önce kesinleşmiş mahkumiyetleri söz konusu ise o zaman mükerrer suçlar olursa ona göre infaz edecekler. Bunların hepsi ihtimal dahilinde olacak konular."

"Yapılacak başvurular bu infazı durdurmaz ya da başkanlık yapmasının yolunu açmaz"

Hukukçu Cemalettin Gürler, yerel mahkemeler tarafından verilen kararların son merci olarak Yargıtay incelemesine tabii tutulduğunu, Yargıtay incelemesinde verilen kararın kesin hüküm özelliği taşıdığını söyledi.

Gürler, "Kaftancıoğlu hakkında verilen karar, kesin hüküm özelliği taşıması sebebiyle Yüksek Seçim Kurulu'na ve ilgili yerlere tebliğ edilir. Bu aşamayla Canan Kaftancıoğlu, seçme, seçilme ve diğer siyasi faaliyetlerden yasaklı olacaktır. Canan Kaftancıoğlu, kararın kendisine ve partisine tebliğinden sonra CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden ayrılmış kabul edilir. Yasal süreç bu şekilde ilerler." dedi.

Yerel mahkemelerin verdiği kararların, Yargıtay incelemesinden geçtikten sonra kesinleştiğini hatırlatan Cemalettin Gürler, "Kamuoyunda, 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ya da Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması halinde verilen infazı durduracağı' yönünde yanlış bir kanaat var. Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurular, olağanüstü yollar olup infazı durdurmaz. Bu nedenle Canan Kaftancıoğlu tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ya da Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak başvurular bu infazı durdurmaz ya da başkanlık yapmasının yolunu açmaz." ifadelerini kullandı.

"Yargıtay, yerel mahkemenin kararını, somut, net, hukuka uygun boyutlarıyla değerlendirdi"

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı Avukat Dr. Mehmet Sarı da İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararının Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından kısmen onandığını, kısmen de bozulduğunu söyledi.

"Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın onandığını anlatan Sarı, "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından ise beraat kararı verilerek kararın bozulduğunu kaydetti.

Kaftancıoğlu'na 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasının Yargıtay tarafından onandığını hatırlatan Sarı, "Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını, somut, net, hukuka uygun boyutlarıyla, tüm yönleriyle değerlendirmiş ve bu yönde kararını vermiştir." dedi.

Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunu'nda yapılan değişiklik ile infaz hükümleri, denetimli serbestlik ve şartlı tahliye koşulları bağlamında değerlendirildiğinde Kaftancıoğlu'nun süreli bir hapse girme durumunun olmayacağını anlatan Sarı, "Türk Ceza Kanunu'ndaki kamu haklarını kullanması bakımından kısıtlılık getiriyor ve bu kapsamda, ceza süresi içerisinde seçme ve seçilme hakkını kullanamayacak, siyasi partilerdeki temsilini kaybedecek" dedi.

Kararda, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru ve uluslararası hukuki denetimlerin açık olduğunu dile getiren Avukat Mehmet Sarı, şöyle konuştu:

"Tüm bu hukuki gerçeklik ortada dururken özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargıya ilişkin ifadeleri önyargı taşıyor. Bu anlamda verilen karardaki sanık lehine bozma kısımlarını görmezden gelmesi, Türk mahkemeleri açısından yapılan yargılamaya karşı da önemli bir problem ve saygısızlık teşkil ediyor."

Yorumlar (0)
19
açık
Namaz Vakti 14 Mayıs 2022
İmsak 03:55
Güneş 05:41
Öğle 13:05
İkindi 17:00
Akşam 20:20
Yatsı 21:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 36 65
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 37 45
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29