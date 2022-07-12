'Hudut kartalları' Gürcistan ve Ermenistan sınırında nöbette

Yurt içi ve dışında yürüttüğü operasyonlarla dosta güven, düşmana korku salan Mehmetçik, Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, Türkiye'nin Gürcistan ve Ermenistan sınırında yer alan Başköy Hudut Karakolu'nda zorlu iklim ve arazi şartlarında görev yapıyor.

İki ülkeye sınırın olduğu 2300 rakımlı bölgede hem yasa dışı göç hem kaçakçılık hem de PKK'lı teröristlere karşı mücadele yürüten hudut birlikleri, sınır hattını 7 gün 24 saat kontrol altında tutuyor.

Görevlerini kararlılıkla icra eden hudut kartalları, yerli ve milli imkanlarla üretilen son teknoloji termal kameralarla gece gündüz sınırı gözetliyor.

İnsansız hava araçları, gece görüş cihazları ve her türlü arazi şartında ilerleyebilme kabiliyetine sahip zırhlı araçlarla keşif, gözetleme ve devriye faaliyetini icra eden askerler, operasyonel faaliyetlerle Gürcistan ve Ermenistan'dan Türkiye'ye uzanan geçiş noktalarının güvenliğini sağlıyor, yasa dışı geçişlere müsaade etmiyor.