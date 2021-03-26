Hrant Dink cinayeti davasında karar açıklandı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 76 sanığın yargılandığı Hrant Dink cinayeti davasına ilişkin kararını açıkladı.
Hrant Dink cinayeti davasının tutuklu sanığı Ercan Gün, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Davada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 13 sanığın dosyası ayrıldı.
Tutuksuz sanıklar Sabri Uzun ve Celalettin Cerrah hakkındaki dava dosyasının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verildi.
Hrant Dink cinayeti davasının tutuklu sanığı eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Davanın tutuklu sanığı eski asker Muharrem Demirkale, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.