HİSAR O+ son kabul atışında yüksek hızlı hedefi imha etti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+ hakkında bilgi verdi.

Savunma sanayisinin bir başarıya daha imza attığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Milli hava savunma füze sistemimiz HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti. HİSAR O+ artık bütün unsurlarıyla tam kapasite görevinin başında. Şanlı ordumuza hayırlı olsun."

Göreve hazır hale getirildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesi olarak ASELSAN-ROKETSAN iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirilen HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi kullanıma hazır hale getirildi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, sistemin harp başlığı TÜBİTAK SAGE tarafından üretildi.

Sistem, 360 derece etkinliğe sahip, en az 9 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yapabiliyor. HİSAR O+ sisteminin önleme menzili 25 kilometreyi buluyor.

Her türlü hava koşulunda çalışma yeteneğine sahip HİSAR, savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve silahlı/silahsız insansız hava araçlarına (İHA/SİHA) karşı etkili oluyor.

Stratejik ve kritik tesislere sahip ülkede mevcut ihtiyaç ve tehditlere uygun tasarlanan HİSAR, ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olacak.