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Hiçbir zaman ayrım yapmadan kadınlarımızı gerçek anlamda haklarına kavuşturmak için çalışıyoruz
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Hiçbir zaman ayrım yapmadan kadınlarımızı gerçek anlamda haklarına kavuşturmak için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri, kadınların ismini ve fırsat bulduklarında kendini istismar etmenin peşindeyken biz hiçbir zaman ayrım yapmadan kadınlarımızı gerçek anlamda haklarına, özgürlüklerine kavuşturmak için çalışıyoruz." dedi.

Hiçbir zaman ayrım yapmadan kadınlarımızı gerçek anlamda haklarına kavuşturmak için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı.

Türkiye'nin İstiklal Harbi'nde destan yazan kadınlara seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce verdiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kadınlarımızın bu imkana Avrupa'daki hemcinslerin çok daha evvel kavuşması milletimizin kadınlara bakışını yansıtan önemli bir göstergedir. Üstelik bunun bir zorlama veya icbar yoluyla değil de siyasetin kendi olağan mecrası içinde gerçekleşmesini son derece anlamlı buluyoruz. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu bu vizyonun maalesef ondan sonra gelen vesayetçi zihniyet tarafından devam ettirilmediğini görüyoruz. Ekonomiden eğitime kadar her alanda Gazi'nin emanetine ihanet edenler, kadınlarla ilgili atılan adımları da sabote ettiler. Kılık kıyafetine göre kadınlarımızı ayıranlar, seçilme hakkı başta olmak üzere kadınlarımızın anayasal haklarını kullanmalarını engellediler. Lafa gelince demokrasiyi, eşitliği kimseye bırakmayanlar, kamusal alanda olduğu gibi siyasette de kadınlarımızın varlığına tahammül edemedi. Gazi'nin vefatından sonra yaklaşık 60 yıl boyunca kadınlarımızın parlamentodaki temsil oranları hiçbir zaman yüzde 4'ü aşmamıştır. Ülkemize, milletimize ve kadınlarımızın Kurtuluş Savaşı'nda verdiği şanlı mücadeleye asla yakışmayan bu vahim tablo ancak 2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesiyle değişmiştir."

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