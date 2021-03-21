Hiç kimse TBMM’yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milletvekilliği düştüğü için Mecliste eylem yapan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.Şentop, açıklamasında şunları kaydetti:

"Anayasaya göre milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin Meclis’i eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez. Tamamen Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerinin gereği olarak yapılan bir işleme karşı TBMM çatısı altında bir eylemin devamına ve Meclisin terörize edilmeye çalışılmasına müsaade edilmeyeceği bilinmelidir. Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM’yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dahilinde yapılır ve yapılmıştır."