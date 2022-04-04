Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı
Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli, çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşıma açıldı.
GÜNCEL 04.04.2022, 20:11
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde 2 Nisan'da akşam saatlerinde meydana gelen heyelan yüzünden ulaşıma kapanan yolun açılması amacıyla yürütülen çalışmalar tamamlandı.
Karayolları ekiplerince yolun iki kesiminde, refüjde ve tünel tüplerinin üst kısmında bulunan toprak yığınları iş makinelerinin yardımı ile kaldırıldı.
Çalışmaların son aşamasında ise zeminde bulunan çamur temizlendikten sonra yol yıkandı.
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