Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine ilk olarak olay yerine gelen Adalar İtfaiyesi, yangına müdahale etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü de yangın bölgesine 4 uçak, 5 helikopter ve 5 arazöz sevk etti. Kartal, Maltepe ve Fatih itfaiye ekipleri de adaya yönlendirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Heybeliada'ya giderek, yangın söndürme çalışmalarını koordine etti.

Polis helikopteri anbean yangını havadan takip edeek, yer ekiplerini yönlendirdi.

Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu arada, bölgede yaşayan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı.

"Soruşturma başlatılmıştır"

İstanbul Valiliğinden yangının kontrol altına alınmasına ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Saat 13.15'te Heybeliada Kuleli Köşk mevkisinde çıkan yangın, halkımızın gönüllü katılımı, güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekiplerince yapılan yoğun ve gayretli çalışmalar neticesinde saat 14.55 itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Yangın söndürme çalışmalarına, havadan 1 uçak ve 4 helikopter, karadan 30 arazöz, 12 itfaiye aracı, 8 TOMA ile 500'ün üzerinde Orman Bölge Müdürlüğü, güvenlik, itfaiye personeli ve yangın söndürme gönüllüsü katılmıştır. Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar Kaymakamlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Adalar Belediye Başkanlığı ve katkı sağlayan tüm kurumlarımızın personeli ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İlimize, Adalar ilçemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun, Allah bir daha göstermesin."

Valiliğin ilk açıklamasında ise bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekiplerinin sevk edildiği aktarılarak, "Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 TOMA ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir. Balıkesir ve Bursa’dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya’dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 itfaiye aracı adaya hareket halindedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Heybeliada'daki yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgedeki birlikten bir yangın söndürme aracı ile personelin görevlendirildiğini, bunların yanı sıra İstanbul Tersanesi Komutanlığından da çıkarma gemisi ile iki yangın söndürme aracının bölgeye gönderildiği belirtildi.