Her üç kişiden biri 2070'te iklim göçmeni olabilir

Uzmanlar, sel, fırtına gibi aşırı hava olayları ve kuraklığın 2010-2019 arasında afet kaynaklı yer değiştirme nedenlerinin yaklaşık yüzde 90'ını oluşturduğunu vurguluyor.

GÜNCEL 10.05.2022, 16:54
Her üç kişiden biri 2070'te iklim göçmeni olabilir

Göç Araştırmaları Vakfı araştırmacısı Suzan Ilık Bilben, sel, fırtına gibi aşırı hava olaylarının 2010-2019 arasında afetlerden kaynaklı yer değiştirme nedenlerinin yüzde 89’undan fazlasını oluşturduğunu belirterek, 2070 yılına gelindiğinde her üç kişiden birinin iklim göçmeni olabileceğini söyledi.

İklim değişikliği; şiddeti artan ve sıklığı yoğunlaşan aşırı hava olayları gibi anlık ve deniz seviyesinin yükselmesi, artan kuraklıklar gibi uzun vadeli etkilerle dünyanın birçok farklı yerinde göç hareketliliğine yol açıyor.

Sel, hortum, sıcak hava dalgası, deniz seviyesi yükselmesi, kasırga, kuraklık, kıtlık, orman yangını ve fırtına gibi afetler, her bölgeye özgü sosyo-ekonomik faktörlerle iç içe geçtiğinde farklı göç dalgalarına neden olabiliyor.

açıklamalarda bulunan Göç Araştırmaları Vakfı araştırmacısı ve Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Suzan Ilık Bilben, iklim değişikliğinin gelecek kuşakların yaşamları ve kırılgan topluluklar üzerindeki etkisine dikkati çekerek "İnsanlığı sürdürülemez bir geleceğe doğru sürükleyen mevcut ekonomik ve toplumsal anlayış hem gelecek kuşakların yaşam hakkını elinden almakta hem de birçok topluluğu yersiz, yurtsuz hatta kimliksiz bırakmaktadır." dedi.

Tarihte iklimsel olarak elverişli bölgelere hem tarım yapmak hem de barınmak için yerleşen insanlığın bugün aynı ihtiyaçları karşılayabilmek adına tekrar yer değiştirmek zorunda kaldığını ve kalacağını dile getiren Bilben, "Dünyanın karasal yüzeyinin %1’inden daha azını kaplayan aşırı sıcak bölgelerin, 2070 yılına kadar beşte bir oranında artabileceği ve potansiyel olarak her üç kişiden birini yerinden edebileceği düşünülmektedir. Öngörülemeyen ve giderek istikrarsızlaşan yağış düzenleri, süresi ve yoğunluğu artan sıcak hava dalgaları ve artan kuraklıklar çiftçiliği zorlaştırmaktadır." ifadelerini kullandı.

İklim göçü ve iklim mültecileri kavramlarının yeni olmadığını, nispeten yakın zamanlı tarihte iklim göçünün yakın coğrafyalarda gözlemlendiğini belirten Bilben, şöyle devam etti:

"Suriye’de iç savaş çıkmadan ve milyonlarca insan göç etmeden önce kuraklık, binlerce Suriyelinin şehirlere göç etmesine sebep olmuştur. Mahsul kayıpları, Mısır ve Libya’da Arap Baharını alevlendiren işsizliğe yol açmıştır. İklim göçünün mekanizmalarından olan gıda kıtlığı, su kıtlığı ve artan sıcaklıklar daha belirgin bir odak haline geldikçe, büyük ölçekli göç hareketleri beklenecektir."

Yorumlar (0)
19
açık
Namaz Vakti 10 Mayıs 2022
İmsak 04:01
Güneş 05:45
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:16
Yatsı 21:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 35 86
2. Liverpool 35 83
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 34 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 36 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 35 69
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 35 64
5. Real Betis 35 58
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 35 52
9. Osasuna 35 46
10. Valencia 35 44
11. Celta Vigo 35 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 35 40
14. Elche 35 39
15. Getafe 35 37
16. Cadiz 35 35
17. Granada 35 34
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28