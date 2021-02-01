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Her sene hangi ülkede ırkçılık içeren eylem ve söylem olduysa rapor edeceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı olarak her sene "Hangi ülkede İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, ırkçılık içeren eylem ve söylem oldu.' bunları rapor ederek, tüm dünyaya ifşa edeceklerini belirtti.

Her sene hangi ülkede ırkçılık içeren eylem ve söylem olduysa rapor edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Antalya İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde, kongreye katılanlara, televizyondan, evlerinden, sosyal medyadan coşkuyu paylaşanlara teşekkür etti.

Antalya'nın dünyanın en güzel şehri olduğunu, böyle bir kentin siyasetçileri olduklarını anlatan Çavuşoğlu, AK Parti'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürümenin, Cumhur İttifakının bir ferdi olmanın ayrıcalık olduğunu söyledi.

Antalya'ya yapılan yatırımları anlatan Çavuşoğlu, son 20 yılda yapılan değişimlerin, yatırımların gençlere anlatılması gerektiğini bildirdi.

AK Parti döneminde Antalya'da büyük değişimler yaşandığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye hem içeride hem dışarıda hem sahada hem masada destan yazmaktadır. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hamdolsun Cumhur İttifakı gücüyle destan yazıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın da diplomasinin merkezi haline geldiğini kaydetti.

Antalya'da Dışişleri Bakanlığının temsilciliği bulunduğunu, her ülkenin konsolosluğunun yer aldığını aktaran Çavuşoğlu, yurt dışındaki mevkidaşlarının kendisini arayarak fahri konsolos adayları önermesi teklifinde bulunduklarını dile getirdi.

Son 5 yılda Antalya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşliğinde 14 büyük etkinlik düzenlendiğine değinen Çavuşoğlu, "Bu sene haziranda inşallah geçen yıl gerçekleştiremediğimiz Antalya Diplomasi Forumunu gerçekleştireceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, dünyanın her yerinden siyasetçilerin, akademisyenlerin geleceğini, Antalya'da karar alınacağını ifade etti.

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