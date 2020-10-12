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Her ne tedbir gerekiyorsa bu konularda çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle ilgili, "Gidişatı bakıp salgının seyrini dikkate alıp her ne tedbir gerekiyorsa bu konularda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Her ne tedbir gerekiyorsa bu konularda çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'da Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nda eğitim öğretim sürecinin ikinci aşamasının başlaması nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

Başta Hatay olmak üzere yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarına işaret eden Selçuk, mağdur olan tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sembolik olarak bütün öğretmenlere okul bahçelerine geleceğe nefes olsun diye fidan bağışı çağrısı yaptıklarını söyleyen Selçuk, "Görüyorum ki bu okulumuzda da Türkiye'nin her yerinde de bu çağırımıza güzel bir uyum söz konusu." diye konuştu.

Eğitim öğretimin ikinci aşamasına 21 Eylül’den sonra gelindiğini hatırlatan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu aşamada da bildiğiniz gibi ilkokul 1 ve okul öncesi zaten açıktı. 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarımızla, özel eğitim gereksinimi olan çocuklarımızın tüm kademelerindeki okulları ve tüm kademelerdeki köy okulları, ilkokul ve ortaokul olmak üzere bugün açılmış bulunuyor. Bu açılış nedeniyle de bugün Çankırı'nın bir köy okulundayız. Hep birlikte okulumuzdaki çocuklarımız ve öğretmenlerimizle beraber bugünü yorumlayıp, 'Bugün için neler yapabiliriz?' sorusunun cevabını arıyoruz."

"Bütün köy okullarımızın açılıyor olmasının sevinci içindeyiz"

Köy okullarıyla ilgili geçen yıldın itibaren yoğun bir çalışma olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Köy okullarımızın geliştirilmesiyle ilgili. Son derece yoğun çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde başka bir güzel çalışma daha söz konusu. Biliyorsunuz köy okullarında öğrenci sayısına bakılmaksızın bütün köy okullarının açık kalması için bir mevzuat tedbiri aldık. Bu bağlamda da bütün köy okullarımızın ilkokul ve ortaokullarının açılıyor olmasının sevinci içindeyiz. Valiliklerimiz bünyesinde il hıfzıssıhha kurulları, il ve ilçe milli eğitim kurulları okullarımızın açılışı, kapanması ihtiyaçları konusunda bir gayret içindeler. Bu konularda alınacak tedbirlerle de yapılması gereken husus açık."

Öğrenciler için her ihtiyacın dikkate alındığının altını çizen Selçuk, "Bu ihtiyaçlardan bir tanesi de tablet ihtiyacı. Çocuklarımızın elbette ana mecrası EBA televizyonu. EBA televizyonu çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu müfredatın tamamını kapsıyor. Çocuklarımız televizyondan ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilirler. Eğer kaçırırlarsa izleyemezlerse elbette tekrarını izleyebilirler." ifadesinde bulundu.

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