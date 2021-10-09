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Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
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Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Bakan Koca'nın, Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 25 Eylül-1 Ekim'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 252,11, Ankara'da 363, 69, İzmir'de 47,01 oldu.

Bu sayılar bir önceki hafta (18-24 Eylül'de) İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 olarak kayda geçmişti.

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun olduğunu belirten Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız." uyarısından bulundu.

81 ilde 25 Eylül-1 Ekim'de her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları (yüksekten düşüğe doğru) şöyle gerçekleşti:

"Zonguldak (557,17), Düzce (460,22), Sakarya (449,53), Kastamonu (445,83), Trabzon (436,75), Kütahya (435,24), Kayseri (402,83), Rize (399,29), Tokat (386,04), Kırıkkale (383,2), Kocaeli (374,86), Bolu (372,62), Yozgat (366,03), Bursa (363,75), Ankara (363,69), Malatya (360,35), Kırşehir (352,61), Çorum (351,05), Karabük (341,93), Samsun (338,33), Bingöl (332,9), Ordu (330,97), Erzincan (324,62), Uşak (315,62), Bartın (308,07), Elazığ (294,41), Niğde (292,48), Erzurum (291,05), Sivas (288,89), Bilecik (287,59), Kars (266,39), Çankırı (259,84), Nevşehir (257,08), Konya (254,49), İstanbul (252,11), Kilis (245,81), Adıyaman (245,55), Ardahan (243,34), Karaman (243,21), Kahramanmaraş (237,55), Yalova (237,28), Afyon (233,54), Eskişehir (231,54), Giresun (230,21), Amasya (228,62), Bayburt (220,97), Gümüşhane (220,18), Sinop (218,52), Ağrı (208,99), Balıkesir (208,5), Manisa (205,29), Adana (202,64), Kırklareli (200,7), Artvin (198,82), Muş (195,32), Burdur (180,84), Hatay (179,41), Isparta (173,52), Edirne (171,18), Denizli (158,71), Aksaray (155,79), Bitlis (154,7), Osmaniye (150,94), Gaziantep (150,3), Tekirdağ (141,06), Iğdır (140,58), Mersin (138,86), Hakkari (130,83), Çanakkale (130,37), Batman (121,56), Tunceli (119,84), Şanlıurfa (110,1), Diyarbakır (105,75), Mardin (76,4), Şırnak (51,88), Aydın (47,09), İzmir (47,01), Siirt (43,5), Muğla (40,07), Antalya (39,83), Van (35,76)"

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