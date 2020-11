Her 10 kişiden 4'ü gün boyu aynı maskeyi kullanıyor Türkiye'de her 10 kişiden 4'ünün gün boyu aynı maskeyi kullandığı, kumaş maske kullanan her 3 kişiden 1'inin ise maskesini her gün yıkadığı ortaya çıktı.

12 Kasım 2020 Perşembe 12:08