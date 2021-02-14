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HDP milletvekilleri Kaya ve Gergerlioğlu hakkında provokatif paylaşımları nedeniyle soruşturma

HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında, provokatif sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

HDP milletvekilleri Kaya ve Gergerlioğlu hakkında provokatif paylaşımları nedeniyle soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Türk vatandaşının PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili, aralarında HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da bulunduğu sosyal medya kullanıcıları hakkında, provokatif paylaşım yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından alıkonulan 13 Türk vatandaşının şehit edilmesiyle ilgili bazı sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlara dikkat çekildi.

Açıklamada, "(Esir kampını TR bombaladı) ve benzeri paylaşımlar ile PKK/KCK terör örgütünce daha önce kaçırılan vatandaşların görüntülerinin yayınlandığının tespiti üzerine, görüntüleri yayınlayanlar ile paylaşımları yapanlar hakkında, Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi kapsamında, terör örgütü propagandası yapmak; Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında ise Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarından soruşturma başlatıldığı" kaydedildi.

Başsavcılık, hakkında soruşturma başlatılanlar arasında HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ile HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da bulunduğunu bildirdi.

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