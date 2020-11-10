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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan TBMM'de yemin etti

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan TBMM'de yemin etti

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek, büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız." dedi.

Elvan, "Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak, kamu finansmanının kalitesini artıracağız." ifadelerini kullandı. 

Bakan Elvan, "Vatandaşın üreterek gelir elde ettiği ortamı tesis edecek, Kovid-19'un etkilerini gidermek için sosyal programları sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki dönem, küresel salgının etkilerinin azaldığı, yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacaktır." ifadelerini kullanan Elvan şunları kaydetti:

"Makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız."

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