Hayvan Sağlığı Tarama Hizmetine YÖK’ten Üstün Başarı Ödülü

Üniversitelerdeki bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen çalışma, proje, tez ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen Üstün Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında desteklenen ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nin T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğü "Kırsalda Gezici Hayvan Sağlığı, Poliklinik ve Eğitim Hizmetlerinin Sağlanması” Projesi, Kurumsal Ödül kategorisinde Yerel Kalkınmaya Katkı ödülünün sahibi oldu.

TANAP’ın, Türkiye’de çevre yönetimi, sürdürülebilir kalkınma ve kamusal faydayı hedeflediği yatırım programları dahilinde gerçekleşen proje ile Erzurum’un Aşkale, Aziziye, Horasan, Köprüköy, Pasinler ve Yakutiye ilçelerinde sınırlı maddi imkânlarla geçimini hayvancılıkla sağlayan ve veteriner hekimlik desteğine ihtiyaç duyan yetiştiricilere mobil poliklinik hizmetleri götürüldü. Bu kapsamda Sağlık Tarama Aracı ile uzman öğretim üyeleri eşliğinde, üretim yapan hayvan yetiştiricileri hayvan sağlığına dair bilgilendirilirken, hayvanların sağlık sorunları yerinde tespit edilerek çözümler geliştirildi.

59 köyde, 1150 hayvan sağlık taramasından geçirildi

Projenin uygulama süresi olan 2018-2019 boyunca, temel hayvan yetiştiriciliği hakkında 11 salon eğitimi, 59 saha eğitimi gerçekleştirildi. Toplamda 723 yetiştiriciye zoonoz hastalıklar, ayak hastalıkları, hayvan besleme ve beslenme hastalıkları, koruyucu hekimlik ile buzağı hastalıkları hakkında eğitim verilirken, 1150 çiftlik hayvanı gebelik muayenesi, solunum sistemi problemleri, ayak hastalıkları ve buzağı ishalleri gibi hastalıklara karşı taramalardan geçirildi.

Proje kapsamında ayrıca; hayvan barınma koşullarının, iklim şartlarının, sosyoekonomik düzeyin ve eğitimsiz yapılan yetiştiriciliğin olumsuzlukları giderilmeye çalışıldı.

TANAP, güzergahı üzerindeki 20 ilde, sosyal ve çevresel kalkınmayı desteklemek amacıyla Boru Hattı’nın inşaatı sürecinde oluşturduğu yatırım fonlarıyla yaklaşık 1000 projeyi desteklemişti.