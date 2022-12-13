Hayata Destek Derneği Yılbaşında İyilik Hediye Etmeye Devam Ediyor
Hayata Destek Derneği, sevdiklerine yılbaşında iyilik hediye etmek isteyenleri bekliyor. Derneğin sosyal tasarım dükkanı destekar’da satılan ürünlerin tüm geliri Hayata Destek’in yardım çalışmalarına aktarılıyor. destekar’da giyim, aksesuar ve kişisel bakım ürünleri gibi çok çeşitli hediye seçenekleri mevcut. Ayrıca hediye satın almadan da destekar üzerinden yardım çalışmalarına destek olmak mümkün.
Özel günlerde paket paket hediye almak yerine iyilik hareketlerine destek vermek gittikçe yaygınlaşıyor. Sivil toplum kuruluşlarının geliştirdiği hediyeler bu günler için önemli alternatiflerden oluyor. Geliri sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine aktarılan bu hediyelerle hem hediye alan hem de yardım bekleyen bireyler mutlu oluyor.
Hayata Destek Derneği de yılın en çok hediye alınan dönemlerinden yılbaşı için sosyal tasarım dükkanı destekar üzerinden hediye alternatiflerini çeşitlendirdi. destekar’da giyim, aksesuar, dekorasyon, kırtasiye ve kişisel bakım ürünleri gibi hediye seçeneklerini bireysel ve kurumsal tüketicilerin beğenisine açık. Toplumsal iyileşmeyi destekleyenler için #BoyunaDüşünüyorum koleksiyonu
Sürdürdüğü çalışmalarla bireylerin sosyal olanaklardan daha fazla yararlanabilmesi için çalışan Hayata Destek Derneği’nin sosyal tasarım dükkanı destekar’dan alışveriş yaparak herkes için daha adil ve eşit bir dünyaya #destekar olabilirsiniz.
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
|İmsak
|06:41
|Güneş
|08:13
|Öğle
|13:03
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:09
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Pendikspor
|16
|29
|3. Rizespor
|16
|29
|4. Keçiörengücü
|16
|29
|5. Samsunspor
|16
|28
|6. Bodrumspor
|16
|28
|7. Boluspor
|16
|26
|8. Bandırmaspor
|16
|25
|9. Manisa FK
|16
|24
|10. Sakaryaspor
|17
|22
|11. Altay
|16
|21
|12. Göztepe
|15
|21
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Erzurumspor
|16
|17
|15. Tuzlaspor
|16
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|16
|12
|17. Altınordu
|16
|12
|18. Denizlispor
|16
|9
|19. Gençlerbirliği
|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4