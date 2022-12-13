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Hayata Destek Derneği Yılbaşında İyilik Hediye Etmeye Devam Ediyor

Hayata Destek Derneği, sevdiklerine yılbaşında iyilik hediye etmek isteyenleri bekliyor. Derneğin sosyal tasarım dükkanı destekar’da satılan ürünlerin tüm geliri Hayata Destek’in yardım çalışmalarına aktarılıyor. destekar’da giyim, aksesuar ve kişisel bakım ürünleri gibi çok çeşitli hediye seçenekleri mevcut. Ayrıca hediye satın almadan da destekar üzerinden yardım çalışmalarına destek olmak mümkün.

GÜNCEL 13.12.2022, 10:50
Hayata Destek Derneği Yılbaşında İyilik Hediye Etmeye Devam Ediyor

Özel günlerde paket paket hediye almak yerine iyilik hareketlerine destek vermek gittikçe yaygınlaşıyor. Sivil toplum kuruluşlarının geliştirdiği hediyeler bu günler için önemli alternatiflerden oluyor.  Geliri sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine aktarılan bu hediyelerle hem hediye alan hem de yardım bekleyen bireyler mutlu oluyor. 

Hayata Destek Derneği de yılın en çok hediye alınan dönemlerinden yılbaşı için sosyal tasarım dükkanı destekar üzerinden hediye alternatiflerini çeşitlendirdi. destekar’da giyim, aksesuar, dekorasyon, kırtasiye ve kişisel bakım ürünleri gibi hediye seçeneklerini bireysel ve kurumsal tüketicilerin beğenisine açık. Toplumsal iyileşmeyi destekleyenler için #BoyunaDüşünüyorum koleksiyonunun illüstratörlerce bezenmiş fularları, tarihte dayanışma ruhuna yön veren kişileri anan #Dayanışmanınİkonları koleksiyonundan kazaklar ve dükkandaki diğer bütün ürünler eşitlik, barış, çocuk hakları, onurlu hayat ve sürdürülebilirlik temalarını savunuyor. destekar, derneğin yardım çalışmaları için kaynak geliştirmekle kalmıyor, üretim ağına dezavantajlı bireyleri katarak geçim kaynaklarını destekliyor. İlhamını kült filmlerin renklerinden alan #BaşroldeSen koleksiyonuna ait atkı, eldiven ve bereler, ihtiyaç sahibi kadınlarca örülüyor. Üstelik seçenekler bunlarla da sınırlı değil. Derneğin okul ve hijyen ihtiyaçlarına erişemeyen çocuklar için geliştirdiği OKİ ve HİJİ ismindeki tasarım çantalar da yılbaşında iyilik hediye etmek isteyenler için alternatif oluyor. OKİ ve HİJİ çantalarından satın alarak ihtiyacı olan çocukların okula gitmelerine ve sağlıklı büyümelerine destek vermek mümkün.

Sürdürdüğü çalışmalarla bireylerin sosyal olanaklardan daha fazla yararlanabilmesi için çalışan Hayata Destek Derneği’nin sosyal tasarım dükkanı destekar’dan alışveriş yaparak herkes için daha adil ve eşit bir dünyaya #destekar olabilirsiniz. 

#Hayata Destek Derneği
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